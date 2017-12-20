"С ней Новый год настоящий!" На Украине 31 декабря покажут "Иронию судьбы"

В 2015 году показ комедии был прекращён, так как в ней снялась Валентина Талызина, которая поддержала воссоединение Крыма с РФ.

Украинский телеканал "Интер" намерен 31 января возобновить показ знаменитой советской кинокомедии "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" после двухлетнего перерыва.

— С ней Новый год настоящий! Более двух лет украинскому зрителю запрещали смотреть "Иронию судьбы", но в этом году всеми любимый фильм снова с нами, — говорится на официальной странице СМИ в "Фейсбуке".

Напомним, что в 2015 году показ комедии Эльдара Рязанова был прекращён, так как в ней снялась Валентина Талызина, включённая Службой безопасности Украины в чёрный список из-за подписи письма в адрес президента РФ в поддержку воссоединения Крыма с Россией.

Ранее Лайф сообщал, что впервые за десять лет Первый канал убрал из предновогоднего эфира картину "Ирония судьбы, или С лёгким паром!".