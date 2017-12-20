"Подмосковный Отелло" в детстве истязал кошек

Как стало известно, в ближайшее время мужчину направят на психиатрическую экспертизу.

"Подмосковный Отелло" Дмитрий Грачёв, который отрубил жене кисти рук, в детстве мучил и убивал кошек. Об этом рассказала соседка его матери.

— У него компания была нехорошая. Кошек мучили. Камнями забивали и смотрели, как животные умирают в агонии, — приводит её слова КП.

Женщина также отметила, что Грачёв рос без отца, который после развода был осуждён за убийство и вернулся из тюрьмы лишь несколько месяцев назад. В заключении же он провёл более 10 лет.

Приятель ревнивца рассказал также, что в старших классах молодого человека исключили за плохое поведение из школы, а учёбу он закончил уже в вечерней школе.

Напомним, жителя Серпухова прозвали в честь шекспировского героя после того, как он из ревности отрубил своей жене кисти рук. Мужчина вывез супругу в лес и начал выпытывать "правду" с помощью топора. Как ранее писал Лайф, девушка смогла пошевелить пальцем пришитой хирургами руки.