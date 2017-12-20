Польша заявила о готовности оспорить в суде возможные санкции ЕС

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Польша заявила о готовности оспорить в суде возможные санкции ЕС

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Здание МИД Польши в Варшаве. Фото: © MFA of Poland

Ранее Еврокомиссия объявила о запуске санкционного механизма в отношении страны из-за "недемократической" судебной реформы.

Польша готова обратиться в суд, чтобы оспорить дисциплинарные санкции, которые Еврокомиссия предлагает ввести в отношении страны. Об этом сообщает Министерство иностранных дел республики.

— Мы не можем согласиться с односторонними и несправедливыми мнениями о Польше, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Там же отмечается, что страна готова отстаивать свои интересы в независимом и беспристрастном органе и даже рассчитывает на успех.

Ранее Еврокомиссия объявила о запуске санкционного механизма в отношении Польши из-за "недемократической" судебной реформы. Первый вице-председатель ЕК пояснил, что у ЕС не было других вариантов, как применить такие меры в отношении Варшавы.

Если санкции будут введены, то республика может лишиться права голоса в Совете ЕС.

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