Польша заявила о готовности оспорить в суде возможные санкции ЕС

Ранее Еврокомиссия объявила о запуске санкционного механизма в отношении страны из-за "недемократической" судебной реформы.

Польша готова обратиться в суд, чтобы оспорить дисциплинарные санкции, которые Еврокомиссия предлагает ввести в отношении страны. Об этом сообщает Министерство иностранных дел республики.

— Мы не можем согласиться с односторонними и несправедливыми мнениями о Польше, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Там же отмечается, что страна готова отстаивать свои интересы в независимом и беспристрастном органе и даже рассчитывает на успех.

Ранее Еврокомиссия объявила о запуске санкционного механизма в отношении Польши из-за "недемократической" судебной реформы. Первый вице-председатель ЕК пояснил, что у ЕС не было других вариантов, как применить такие меры в отношении Варшавы.

Если санкции будут введены, то республика может лишиться права голоса в Совете ЕС.