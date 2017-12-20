Мосгорсуд запретил Яшину проводить "День свободных выборов"

Ранее депутат Алевтина Базеева подала иск об исключении "районного праздника" из перечня мероприятий.

Мосгорсуд отменил решение Красносельского районного собрания депутатов, главой которого является Илья Яшин, о проведении 24 декабря так называемого Дня свободных выборов.

— Суд удовлетворил иск депутата Красносельского муниципального округа Москвы Алевтины Базеевой об исключении праздника "День свободных выборов" из перечня мероприятий, ранее утверждённых советом депутатов округа, — сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Ранее совет принял решение о проведении 24 декабря районного праздника в Лермонтовском сквере. Московские власти заявили, что совет обязан был согласовать мероприятие с мэрией, и объявили намеченный праздник несогласованной акцией. Соответствующее предупреждение Мещанская межрайонная прокуратура Москвы направила Яшину.

Оппозиционер сообщения проигнорировал и опубликовал в "Фейсбуке" информацию о проведении 24 декабря "районного праздника" "День свободных выборов". Позднее Алексей Навальный призвал сторонников присоединиться к несогласованной акции.