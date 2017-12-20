"Нелюбовь" Звягинцева вошла в список претендентов на "Оскар" в главной номинации

Таким образом, сыгравшие в ленте Марьяна Спивак, Алексей Розин и Матвей Новиков смогут стать претендентами на статуэтку в категориях "Лучшая актриса" и "Лучший актёр".

В список фильмов, допущенных к борьбе за премию "Оскар" в главной номинации — "Лучший фильм", — попала российская драма "Нелюбовь" режиссёра Андрея Звягинцева. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Академии кинематографических искусств и наук.

Марьяна Спивак, Алексей Розин и Матвей Новиков, исполнившие роли в фильме, смогут стать претендентами на заветную статуэтку Американской киноакадемии в категориях "Лучшая актриса" и "Лучший актёр".

В перечень вошла 341 кинолента, в том числе "Бегущий по лезвию 2049", "Убийство в "Восточном экспрессе", "Дюнкерк", "Чудо-женщина" и "Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки".

Номинантов во всех категориях объявят 23 января 2018 года. Церемония вручения "Оскара" состоится 4 марта.

Ранее сообщалось, что картина Андрея Звягинцева вошла в расширенный список премии.