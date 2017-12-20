Кадыров: Минфину США больше делать нечего, как тому коту, у которого чесалось

Глава Чечни заявил, что не поедет в США, даже если ему пообещают весь золотой запас страны, и напомнил Вашингтону о миллионах жертв их политики.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в шутливой форме прокомментировал включение его в санкционный американский "список Магнитского". Он сравнил Минфин США с котом из поговорки, который ищет себе занятие, когда бездельничает.

— Минфину США больше делать нечего, как тому коту, у которого в одном месте чесалось, — отметил Кадыров.

Он предположил, что его из-за такого давления со стороны США теперь "ждёт бессонная ночь".

— И всё завертелось, закружилось в голове, будто стою я где-то на побережье Флориды, а со стороны Атлантики надвигается ураган. И как же мне не горевать, если вынашивал я сорок лет планы поехать в Америку, заняться там бизнесом, открыть счета в банках на Манхэттене? Но не видать мне казино в Лас-Вегасе и миллиардов, хранящихся в Bank of America, — "посетовал" Кадыров.

Он заявил, что не поехал бы в США, даже если бы ему посулили бы в качестве призовых все валютные запасы страны.

— Но хочу огорчить Минфин и спецслужбы, приносящие ему на подпись "акты Магнитского" с указанием моей фамилии. Известные во всём мире великие американцы приезжают систематически ко мне в гости, а отдельные — планируют поселиться в Чечне. И в гробу они видели ваши санкции, — говорится в сообщении Кадырова.

Он напомнил США про то, как в этой стране уничтожали индейцев, как там были миллионы рабов, припомнил "жертв Хиросимы и Нагасаки, миллионы вьетнамцев, деревню Сонгми, Афганистан, Ирак, Ливию, Белград...".

— В Чечне мир и стабильность. А США льёт кровь по всему миру! Так по ком же плачет список? По Кадырову или американским политикам и генералам? — задался вопросом Кадыров.

В этом же посте Кадыров отмечал, что ещё не получил приказа вступить на землю США. Напомним, он был включён в "список Магнитского" сегодня. Минюст США объяснил это решение.