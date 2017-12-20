Додон заявил, что Молдавия не выживет без России

При этом молдавский лидер отметил, что страна должна стараться сохранить отношения с Евросоюзом.

Президент Молдавии Игорь Додон выразил мнение, что без партнёрства с Россией его страна "не выживет". Об этом он сказал в ходе прямой линии.

— Если у Молдавии не будет хороших отношений с Россией, то Молдавии как государства не будет, — заявил он. — У нас есть реальный шанс — это следующий год после парламентских выборов попытаться как-то устоять в борьбе между Западом и Востоком, сохранить нейтралитет, объединить страну и идти дальше.

Он также отметил, что если намеченный курс не удастся воплотить в жизнь, то возможен самый худший сценарий для страны, когда спустя пять или шесть лет "Молдавии просто может не быть". При этом молдавский лидер заметил, что не стоит терять отношения и с Евросоюзом.