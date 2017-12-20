Собянин уволил глав трёх районов после жалоб москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил трёх муниципальных чиновников за невнимательное отношение к запросам жителей. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

— Уволил трёх глав районов: Филёвский Парк, Ховрино и Некрасовка, — за невнимательное отношение к запросам жителей, — говорится в этом сообщении.

Распоряжениями мэра Москвы по собственной инициативе должности покинули глава управы района Филёвский Парк Руслан Осипенко, Михаил Макаров (глава Некрасовки) и Ирина Булгакова, руководившая управой района Ховрино.

По мнению Собянина, чиновники не реагировали на замечания горожан. Так, один руководитель был уволен "за жалобы на неудовлетворительное содержание дорог", второй — "за жалобы на плохое содержание дворов", а третий — "за систематически несвоевременный вывоз мусора и неудовлетворительное содержание площадок рядом с контейнерами".