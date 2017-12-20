Президент Польши решил подписать законы, грозящие санкциями Евросоюза

В Евросоюзе впервые запущена процедура, которая позволит наказать члена ЕС за нарушение принципов сообщества.

Судебная реформа в Польше будет проведена, несмотря на обещание Европейской комиссии ввести против Варшавы санкции, сообщил президент Анджей Дуда.

Президент Польши Анджей Дуда, несмотря на угрозы Евросоюза ввести санкции, подпишет законы о реформе судебной системы. Об этом сообщает Wprost. Документы уже прошли утверждение в парламенте и после публикации вступают в силу.

— Я принял решение о законах о Национальном судебном совете и Верховном суде, — отметил Дуда. — Я принял решение их подписать.

При этом он уточнил, что законы отличаются от первой редакции, которая и вызвала возмущение Европейского союза.

Сегодня в ЕС впервые в его истории была запущена процедура по введению санкций против страны — члена союза. Польша может лишиться права голоса в Совете ЕС.

Камнем преткновения стали законы, согласно которым 15 членов Национального судебного совета страны, который назначает всех остальных судей, будут избираться сеймом, а не в судебной среде, как сейчас. ЕС обеспокоен тем, что судебная ветвь потеряет независимость.