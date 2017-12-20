"Кинопоиск" назвал лучшие фильмы этого года

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"Кинопоиск" назвал лучшие фильмы этого года

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Самый известный российский кинопортал подвёл итоги этого года, учитывая мнение пользователей сайта.

Редакция популярного портала "Кинопоиск" представила самые популярные отечественные и иностранные фильмы у пользователей сервиса в 2017 году, а также назвала имена артистов, наиболее пользующихся успехом у российских кинолюбителей.

Первой в списке зарубежных картин стала триумфальная лента Демьена Шазелла "Ла-Ла Ленд", которая многим также могла запомниться конфузом на церемонии вручения премии "Оскар" в феврале этого года. Средняя оценка пользователей "Кинопоиска" этого фильма составила 7,9. Следом идёт "Бегущий по лезвию 2049", ставший продолжением культового "Бегущего по лезвию" Ридли Скота. Примечательно, что в обоих лентах исполнителем главной роли стал канадский актёр Райан Гослинг.

Тройку замыкает фильм "Собачья жизнь", который сумел обогнать громкие блокбастеры "Тор: Рагнарёк", "Оно" и "Стражи Галактики 2". Среди российских лент больше всех пользователи оценили фильм Бориса Хлебникова "Аритмия", который в этом году взял главный приз на фестивале "Кинотавр". На втором и третьем месте расположились космические "Салют-7" и "Время первых". Лауреат Каннского кинофестиваля и номинант на премию "Оскар" (2018) фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" занял четвёртую строчку.

Списки российских и зарубежных актёров возглавили Александр Петров и Том Харди. Отмечается, что при составлении рейтинга команда "Кинопоиска" основывалась на оценках пользователей и часто посещаемых страницах. При анализе рассматривались фильмы, вышедшие на экраны российских кинотеатров с 1 января по 7 декабря этого года.

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