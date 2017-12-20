Сенат США одобрил налоговую реформу Трампа

Сенат США окончательно одобрил законопроект о налоговой реформе, которую американский президент Дональд Трамп обещал в своей предвыборной кампании. Об этом сообщает The New York Times.
Документ отправится уже на подпись Трампу после того, как его повторно рассмотрит палата представителей, — это связано с процедурными проблемами. По итогам голосования спикер Палаты представителей Пол Райан отметил, что предложение нашло поддержку у 224 человек, против был 201. При этом никто из демократов не высказался "за", 12 республиканцев проголосовали "против".
Предполагается, что реформация налоговой системы США может произойти к концу 2017 года. Сам Трамп не скрывает своего удовлетворения от происходящих процессов.
— Американский народ получит историческое снижение налогов! — написал американский лидер в "Твиттере" после повторного голосования в сенате.
We are delivering HISTORIC TAX RELIEF for the American people!#TaxCutsandJobsAct pic.twitter.com/lLgATrCh5o— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2017 г.
Реформа предполагает сокращение налогов для корпораций и временное уменьшение налогов для 95% граждан. По планам президента США, после этого повысится конкурентоспособность американской экономики. Ранее Трамп заявлял, что если реформа будет подписана до Рождества, то жители страны "увидят большие деньги уже с февраля".
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