Сенат США одобрил налоговую реформу Трампа

Она стала самой масштабной в Штатах за последние 30 лет и предполагает сокращение налогов на $1,5 триллиона для граждан и бизнеса.

Сенат США окончательно одобрил законопроект о налоговой реформе, которую американский президент Дональд Трамп обещал в своей предвыборной кампании. Об этом сообщает The New York Times.

Документ отправится уже на подпись Трампу после того, как его повторно рассмотрит палата представителей, — это связано с процедурными проблемами. По итогам голосования спикер Палаты представителей Пол Райан отметил, что предложение нашло поддержку у 224 человек, против был 201. При этом никто из демократов не высказался "за", 12 республиканцев проголосовали "против".

Предполагается, что реформация налоговой системы США может произойти к концу 2017 года. Сам Трамп не скрывает своего удовлетворения от происходящих процессов.

— Американский народ получит историческое снижение налогов! — написал американский лидер в "Твиттере" после повторного голосования в сенате.

We are delivering HISTORIC TAX RELIEF for the American people!#TaxCutsandJobsAct pic.twitter.com/lLgATrCh5o — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2017 г.

Реформа предполагает сокращение налогов для корпораций и временное уменьшение налогов для 95% граждан. По планам президента США, после этого повысится конкурентоспособность американской экономики. Ранее Трамп заявлял, что если реформа будет подписана до Рождества, то жители страны "увидят большие деньги уже с февраля".