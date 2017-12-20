Турчинов заявил, что Амину Окуеву убил россиянин

Глава СНБО, не приводя доказательств, назвал это не чем иным, как террором со стороны России.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что снайпершу — добровольца силовой операции убил гражданин России.

— Понятно, что это киллеры, которые работали на заказ. Этот заказ был чётко зафиксирован, когда первая попытка убить эту семью была провалена. Была предпринята вторая попытка, и, что касается деталей, я думаю, что следователи могут рассказать, но чётко определено, откуда приехал киллер, — приводит слова Турчинова УНИАН.

Он заявил, что посредством таких убийств Россия пытается распространить террор на Украине.

Нападение на Окуеву и её мужа произошло вечером 30 октября в Киевской области. Их автомобиль был расстрелян, в результате Адам Осмаев получил тяжёлое ранение ноги, а Амина погибла от пули в голову. Отметим, что глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что к убийству Амины Окуевой на Украине причастны спецслужбы этой страны.