Иншаков назвал новогодней шуткой сообщения о его госпитализации

Каскадёр, актёр Александр Иншаков заявил, что сообщения о его госпитализации воспринимает как новогоднюю шутку.

— Жив-здоров. Это новогодняя шутка. Спасибо за подарок к Новому году. Впереди у нас — "Золотой ошейник" (шоу Российской кинологической федерации. — Прим. ред.), — приводит его слова "Рен ТВ".

По данным телеканала, два дня назад Иншаков на самом деле оказался в больнице с подозрением на сердечный приступ.

Ранее Mash сообщал о госпитализации актёра в реанимацию одной из столичных больниц.