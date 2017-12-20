Иншаков назвал новогодней шуткой сообщения о его госпитализации

Каскадёр, актёр Александр Иншаков заявил, что сообщения о его госпитализации воспринимает как новогоднюю шутку.
— Жив-здоров. Это новогодняя шутка. Спасибо за подарок к Новому году. Впереди у нас — "Золотой ошейник" (шоу Российской кинологической федерации. — Прим. ред.), — приводит его слова "Рен ТВ".
По данным телеканала, два дня назад Иншаков на самом деле оказался в больнице с подозрением на сердечный приступ.
Ранее Mash сообщал о госпитализации актёра в реанимацию одной из столичных больниц.
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