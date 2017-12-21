Учёные объяснили климат "Игры престолов". Зима близко, и так будет всегда

На продолжительную зиму и лето в вымышленном мире сериала влияет специфический наклон оси планеты.

Климатологи из Бристольского университета при помощи компьютерного моделирования рассказали, почему климат в популярном фентезийном сериале "Игра престолов" имеет свои специфические особенности. Материал, опубликованный под авторством Сэмвелла Тарли из Цитадели, опубликован в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society of King’s Landing.

Отмечается, что авторы исследования не только указали автором персонажа сериала Сэма Тарли, который по сюжету действительно отправился в Цитатель стать учёным, но и перевели текст работы на придуманные для "Игры престолов" дотракийский и валирийский языки.

Напомним, вымышленный мир Джорджа Мартина характеризуется двумя крайне длительными по продолжительности временами года: лето и зима в Вестеросе и за его пределами могут длиться несколько лет. Климатологи уверены, что это объясняется наклоном оси планеты. По их мнению, форма планеты, где происходят события, аналогична Земле, однако наклонена так, что одно из полушарий постоянно находится ближе к Солнцу. Ось вращения космического тела меняет наклон, что и приводит к подобным "задержкам" погодных сезонов.

Success!! Decreased the angle of axis of rotation of the planet from 24.5 to 10 degrees, to give less intense seasons, and the Climate Model now runs happily in permanent winter and summer mode. #ClimateOfWesteros #GameOfThrones . pic.twitter.com/NNUdDuq0wq — Samwell Tarly (@ClimateSamwell) 8 декабря 2017 г.

Составив температурную карту и карту атмосферного давления планеты, эксперты не только определили, почему летом Белые ходоки, находящиеся за Стеной, утрачивают свою активность, но и объяснили происхождение повышенной влажности воздуха на Железных островах. При помощи полученных данных британцы даже смогли установить, где могли бы проходить выгодные пути в Узком море для торговли.

На основе изученной динамики климата специалисты смогли даже предсказать его возможные изменения в будущем. Как выяснилось, удвоение содержания углекислого газа в атмосфере планеты станет причиной повышения температуры на планете и увеличения уровня моря, что станет причиной затопления многих городов.