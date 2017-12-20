Переводчика премьера Украины обвинили в шпионаже в пользу России

Сообщается, что госслужащего задержали на рабочем месте в здании кабинета министров.

На Украине задержали переводчика премьер-министра Владимира Гройсмана по подозрению в шпионаже в пользу России. Как сообщают украинские СМИ, задержание провели сотрудники СБУ.

По данным "Украинских новин", речь идёт о Станиславе Ежове — заместителе руководителя протокола премьер-министра Украины. Он работал в посольстве Украины в США, в Администрации президента Украины.

Отмечается, что в последнее время он отвечал за перевод встреч с иностранными делегациями и сам часто переводил лично премьеру, с которым начал работать ещё в Верховной раде.

— Сейчас контрразведкой СБУ была пресечена незаконная деятельность одного из чиновников Кабинета министров Украины, который нами обоснованно подозревается в сотрудничестве с российскими спецслужбами, — заявил начальник департамента контрразведки СБУ Алексея Петрова.