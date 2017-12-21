За красивые глазки. Трюдо передумали наказывать за подарки от "друзей"

Несмотря на нарушение некоторых этических принципов, канадский политик не переступил за черту особых положений федерального закона, за которые мог понести наказание.

Премьер-министра Канады не накажут за нарушение ряда положений федерального этического кодекса за прошлые годы. Об этом сообщает телеканал CBC.

По данным телеканала, канадский лидер во время прошлогодних рождественских каникул Трюдо вместе с другими членами своей семьи воспользовался частным вертолётом принца Карима Ага Хана IV. Отмечается, что принц является давним другом Джастина Трюдо. Праздники семья премьера вместе с другими членами правящей Либеральной партии провела на острове, который также принадлежит Кариму Ага Хану IV.

Также стало известно, что комиссар по вопросам конфликта государственных интересов и этики Мэри Доусон узнала о других случаях несоблюдения этических норм главой Канады. Помимо того, что Трюдо как государственному служащему запрещается пользоваться частным транспортом, также ему и его семье нельзя получать подарки, так как это можно расценить как попытку повлиять на него как на политика.

Однако, по мнению Доусон, премьер-министр всё же не нарушил важной части федерального закона, поэтому наказан не будет. Сам Джастин Трюдо в ответ на заявления о его неподобающем этическом поведении заявил, что сожалеет об этом и впредь будет более тщательно обсуждать все свои каникулы с комиссаром по этике.