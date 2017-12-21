Эксперты назвали 20 крупнейших городов России по размеру авторынка

По итогам 11 месяцев текущего года его возглавили Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Назван рейтинг из 20 регионов, где происходили максимальные продажи автомобилей за январь-ноябрь 2017 года. Список был опубликован "Автостатом".

Лидером признана Москва, жители которой за 11 месяцев текущего года стали обладателями 187 472 новых автомобилей. Причём, как отмечают автоэксперты, в последние пару месяцев динамика продаж новых машин в столице сильно возросла. Второе место занял Санкт-Петербург, где за 11 месяцев купили в автосалоне 88,5 тысячи авто, что на 17% превышает прошлогодний уровень. На третьей строчке рейтинга расположилась Казань с результатом продаж в 21,6 тысячи машин и динамикой рынка +13%.

В десятку городов по размеру рынка новых легковых автомобилей также вошли Екатеринбург (18 177 шт.; +24%), Самара (16 277 шт.; +13%), Нижний Новгород (15 474 шт.; +17%), Уфа (14 965 шт.; +19%), Краснодар (13 726 шт.; +10%), Ростов-на-Дону (13 129 шт.; +11%) и Пермь (12 806 шт.; +26%). Следом за ними в рейтинге идут Челябинск, Воронеж, Тольятти, Новосибирск, Волгоград, Ижевск, Набережные Челны, Саратов, Тюмень и Красноярск.

Ранее эксперты назвали марки машин, которые пользуются наибольшей популярностью у россиян.