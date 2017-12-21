МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве и области

МЧС объявило в Москве и Московской области экстренное предупреждение из-за возникновения тумана, который повлечёт за собой ухудшение видимости. Об этом сообщается на странице ведомства в "Твиттере".

Экстренное предупреждение!



По информации ФГБУ «Центральное УГМС» в ближайший час с сохранением на ночь 04.12.2017 в Москве и Московской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200-500м.https://t.co/EwGKP5saq6 pic.twitter.com/aTiiwMbrDw — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 3 декабря 2017 г.

Сотрудники МЧС рекомендуют водителям транспортных средств снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и не допускать различных опасных манёвров на дороге. Кроме того, в ведомстве призвали пешеходов, двигающихся вблизи проезжей части, обозначить себя светоотражающими элементами во избежание трагических случаев.