МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве и области

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МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве и области

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Международный деловой центр "Москва-Сити". Фото: © РИА Новости

МЧС объявило в Москве и Московской области экстренное предупреждение из-за возникновения тумана, который повлечёт за собой ухудшение видимости. Об этом сообщается на странице ведомства в "Твиттере".

Сотрудники МЧС рекомендуют водителям транспортных средств снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и не допускать различных опасных манёвров на дороге. Кроме того, в ведомстве призвали пешеходов, двигающихся вблизи проезжей части, обозначить себя светоотражающими элементами во избежание трагических случаев.

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