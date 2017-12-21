В Москве задержали российского Тириона Ланнистера за "минирование" Думы — видео

Молодой человек признался, что это было не первым случаем его "телефонного терроризма".

В Москве полиция задержала молодого человека, который сознался в том, что именно он позвонил и сообщил о заложенной в Государственной думе бомбе. Видео с первичным допросом задержанного опубликовано в телеграм-канале Mash. Примечательно, что нарушитель закона очень напоминает персонажа Тириона Ланнистера из сериала "Игра престолов".

Ярослав Рогожников рассказал, что он родился и живёт в Москве. "Минирование" Госдумы было у него уже третьим таким поступком. Сначала он заявлял о бомбе в галерее и полиции Краснодара. Молодой человек признался, что у него есть обида на власть, которая якобы "не помогает инвалидам".

— Вторая группа, что у меня было 28 операций по увеличению роста, — рассказал задержанный. — Я готов понести наказание, поэтому можете закрывать.