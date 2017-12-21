В США в перестрелке тяжело ранили россиянина

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В США в перестрелке тяжело ранили россиянина

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

В американском городе Питтсбурге тяжёлое ранение во время перестрелки получил гражданин России. Об этом сообщило Генконсульство РФ в Нью-Йорке.

Отмечается, что россиянин просто проезжал мимо на машине. Дипломаты установили связь с родственниками раненого. Оказывается всяческое содействие.

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