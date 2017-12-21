В США в перестрелке тяжело ранили россиянина

В американском городе Питтсбурге тяжёлое ранение во время перестрелки получил гражданин России. Об этом сообщило Генконсульство РФ в Нью-Йорке.

19 декабря в результате перестрелки в г. Питтсбург (шт. Пенсильвания) был тяжело ранен проезжавший рядом в автомобиле гражданин России. Генконсульство России в Нью-Йорке находится на связи с его родственниками и с правоохранительными органами.

Оказывается необходимое содействие — Russian Consulate (@rcgnewyork) December 20, 2017

Отмечается, что россиянин просто проезжал мимо на машине. Дипломаты установили связь с родственниками раненого. Оказывается всяческое содействие.