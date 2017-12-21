В Белоруссии объяснили отказ поддержать украинскую резолюцию ООН по Крыму

В МИД страны отметили, что на собственном опыте знают про "попытки искусственной политизации".

Замначальника управления информации МИД Белоруссии Андрей Шупляк заявил, что страна всегда не поддерживала любые страновые резолюции, том числе украинскую резолюцию ООН по Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

— Наше голосование против этого инструмента — попытка привлечь внимание к его не только неэффективности, но к его разрушительности. Без настойчивого поиска путей и возможностей к сближению позиций за рамками обвинительных резолюций решения существующих проблем не найти, — сказал он.

Также дипломат отметил, что в Белоруссии на собственном опыте знают, что такое "попытки искусственной политизации и раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве". Он рассказал, что своё время Минск выступил с предложением вообще снять с голосования в ООН весь пакет страновых резолюций. Но, по словам представителя МИД Белоруссии, "это предложение не прошло, и вдобавок ко всему мы подверглись остракизму со стороны некоторых сильных мира всего".