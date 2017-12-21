В Огайо застрелили неизвестного, открывшего стрельбу в больнице

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В Огайо застрелили неизвестного, открывшего стрельбу в больнице

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В американском городе Цинциннати штата Огайо неизвестный мужчина открыл огонь в больнице. Как рассказали в местной полиции, одной из целей злоумышленника стал страж порядка.

Полицейский не пострадал, а вот напавший мёртв. Сообщается, что, скорее всего, он покончил с с собой. По предварительным данным, ЧП произошло в отделении для пациентов с психическими расстройствами.

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