В Огайо застрелили неизвестного, открывшего стрельбу в больнице

В американском городе Цинциннати штата Огайо неизвестный мужчина открыл огонь в больнице. Как рассказали в местной полиции, одной из целей злоумышленника стал страж порядка.

.@CincyPD and @hcso_org have Burnet shut down at MLK. Waiting to get confirmation on an officer shot outside the hospital. No word on shooter/suspect. @WLWT pic.twitter.com/5jUMZ5DWM9 — Emily Wood (@EmilyWoodWLWT) December 20, 2017

Полицейский не пострадал, а вот напавший мёртв. Сообщается, что, скорее всего, он покончил с с собой. По предварительным данным, ЧП произошло в отделении для пациентов с психическими расстройствами.