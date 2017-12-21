Суд отклонил последний иск против Майкла Джексона по делу о растлении малолетних

В 2005 году американский танцор Уэйд Робсон выступал в защиту певца, однако после его смерти обвинил его в растлении.

В США суд отклонил иск хореографа Уэйда Робсона, который обвинял уже на тот момент покойного певца Майкла Джексона в домогательствах. Об этом сообщает издание Enstars.

Напомним, в 2013 году, спустя четыре года после смерти короля поп-музыки, Робсон заявил, что Джексон растлил его, когда танцор был пятилетним ребёнком. По словам истца, после их знакомства он пригласил маленького Уэйда к себе в поместье "Неверленд", где тот подвергся растлению. Робсон утверждает, что их связь с Джексоном продолжалась около восьми лет.

Отмечается, что Робсон был одним из свидетелей, которые проходили по делу о растлении в "Неверленде" в 2005 году. Тогда танцор заявил, что он не подвергался растлению со стороны Майкла Джексона.

Иск, который он подал в 2013 году, был отклонён спустя два года, однако это не помешало известному хореографу составить новое заявление. В повторном обращении Робсон обвинил компанию, владеющую имуществом покойного певца, в создании сети насилия над детьми. По его словам, сотрудники певца поставляли в "Неверленд" маленьких детей для Джексона.

Однако во время очередного отклонения иска судья заявил, что у предполагаемого преступления не только истёк срок давности, но и компании, которые обвинил Робстон, являлись на тот момент собственностью Джексона, поэтому не могут нести ответственность за действия поп-исполнителя.

Адвокаты Джексона считают, что Робсон оклеветал его ради получения больших денег, так как однажды в суде уже дал показания в защиту Майкла.