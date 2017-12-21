Дядь, покажи коняшку. Принц Уильям рассмешил всех неуклюжим "галопом" — видео

Этим он привёл в восторг свою супругу Кейт Миддлтон, а также всех зрителей в зале.

Наследник британского престола принц Уильям стал главным героем вечера на шоу Royal Variety Performance, продемонстрировав навыки в скачках "галопом" в смокинге и без лошади.

Отмечается, что к нему с такой шутливой просьбой обратилась одна из находившихся на сцене маленьких девочек. И принц Уильям не растерялся в этой ситуации, поддержав дружескую и весёлую атмосферу в зале исполнением неуклюжего "галопа". Этим принц привёл в восторг герцогиню Кембриджскую и свою супругу Кейт Миддлтон, а также всех зрителей.

Видео со скачками без лошади наследника британского престола быстро набрало популярность в Сети. Принцу Уильяму даже присвоили титул "героя дня".