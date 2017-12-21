Во Франции потребовали лишить RT лицензии

По мнению авторов открытого письма, это нужно сделать ради "сохранения гражданского мира".

Во Франции группа общественных деятелей через газету Monde обратилась с открытым письмом, в котором призвала Высший совет по аудиовизуальным средствам (CSA) отозвать лицензию у представительства телеканала RT.

— Из-за того, что он ретранслирует пропаганду Кремля, власти США недавно обязали этот канал регистрироваться в качестве иностранного агента, — говорится в послании.

По мнению его авторов, лишить телеканал лицензии нужно "во имя сохранения гражданского мира". При этом инициаторы обращения напоминают о критике RT со стороны властей Великобритании и Испании.

Авторы письма также утверждают, что запуск RT France приведёт к "путанице в умах и разобщению французов".

Среди 11 человек, подписавших письмо, значатся писатель Галя Аккерман, историки Антуан Аржаковский и Владимир Берелович.

Напомним, ранее в США RT America было внесено в список иностранных агентов. В ответ на это в России был принят закон, который позволяет принимать такие же меры в отношении иностранных СМИ.