Британский суд санкционировал арест активов Коломойского по всему миру

"Приватбанк" пытается через Лондон вернуть свои деньги, обвиняя олигарха в их выводе через мошеннические схемы.

Высокий суд Лондона постановил провести арест активов украинского олигарха, бывшего совладельца "Приватбанка" Игоря Коломойского по всему миру. Такие же меры должны быть приняты в отношении его партнёра Геннадия Боголюбова. Общая сумма, подлежащая аресту, — более 2,5 миллиарда долларов с учётом процентов.

— 19 декабря 2017 года Высокий суд Англии выдал приказ о всемирном аресте активов господ Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем, — говорится в сообщении "Приватбанка".

Отмечается, что приказ суда был выдан на основании доказательств того, что "Коломойский и Боголюбов путём проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти 2 млрд долл. США, в результате чего средства переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем".

В банке выразили уверенность, что он вернёт средства, которые были "незаконно из него выведены".