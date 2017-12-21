Заместитель Терезы Мэй уволился из-за найденного порно на его компьютере

Также были признаны правдой слова журналистки Кейт Молтби о сексуальных домогательствах со стороны политика.

Заместитель премьер-министра Великобритании Дэмиан Грин принял решение покинуть свой пост после череды сексуальных скандалов, в которых фигурировало имя политика. Об этом сообщает Би-би-си.

Так, ранее появилась информация о найденных у Грина в 2008 году на рабочем компьютере порнографических материалах. Сам Грин утверждал, что был не в курсе наличия на персональном гаджете "горячего видео" и называл эту историю "лживой выдумкой". Правда, после проверки выяснилось: дипломат был неискренен в своих высказываниях, которые "вводили в заблуждение" общественность.

Кроме того, ещё одним поводом для увольнения послужили результаты расследования, согласно которому слова журналистки Кейт Молтби о сексуальных домогательствах со стороны Грина признали правдой. Напомним, по заявлению Молтби, политик в 2015 году "вскользь" погладил её по коленке.

Стоит отметить, в Великобритании это не первый случай увольнения высших государственных чинов из-за секс-скандала. Ранее после обвинений в сексуальных домогательствах свою должность был вынужден оставить министр обороны страны Майкл Фэллон.