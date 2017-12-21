Рождение маленького Биткоина в Крыму оказалось газетной уткой

Назвать ребёнка в честь криптовалюты не разрешается, согласно российскому законодательству.

Информация, появившаяся в СМИ, что пара из Крыма назвала новорождённого сына в честь криптовалюты биткоина, оказалась фейком. Об этом сообщает газета "Комсомольская правда" со ссылкой на Министерство юстиции Крыма.

Ранее появился слух, что 31-летний Олег из Симферополя, являющийся отцом ребёнка, решил назвать своего сына в честь биткоинов, которые поспособствовали улучшению финансового состояния мужчины. Кроме того, мужчина планировал назвать и других детей в честь криптовалют. Если в будущем у него родится дочь, то её Олег собирался назвать Дашей в честь Dash, а если второй сын, то в честь создателя биткоина Сатоши Накамото.

Однако представители крымского Минюста сообщили, что ни одного новорождённого с именем Биткоин в республике не зарегистрировано. Кроме того, российское законодательство запрещает давать имена с использованием цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов, бранных слов, указаний на ранги, титулов, должностей.