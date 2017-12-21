Один человек погиб и трое пострадали при обстреле Ясиноватой

Читайте также

Один человек погиб и трое пострадали при обстреле Ясиноватой

9

Санитарная машина для эвакуации раненых. Фото: © РИА Новости 

Как минимум один человек погиб во время обстрела украинскими военными Ясиноватой. Об этом сообщили представители оперативного командования ДНР.

Отмечается, что ещё трое при атаке получили травмы разной степени тяжести.

— Мужчина и две женщины ранены, один мужчина погиб, — рассказали в командовании.

В результате обстрела разрушены пять домов. Всего по городу было выпущено 16 снарядов калибром 122 миллиметра. Ещё два снаряда попали по населённому пункту Васильевка, из-за чего повреждена линия электропередачи, снабжающая насосную станцию первого подъёма Южнодонбасского водопровода.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×