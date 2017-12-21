Суд США приговорил гражданина Казахстана к 15 годам тюрьмы за поддержку ИГИЛ

Согласно обвинительному заключению, мужчина предпринимал попытки стать членом преступной группировки в Сирии.

В США гражданин Казахстана Ахрор Саидахметов получил 15 лет тюрьмы по обвинению в сговоре с целью материальной поддержки террористов ИГИЛ* . Об этом сообщил офис федерального прокурора по Восточному округу Нью-Йорка.

В обвинительном заключении было отмечено, что мужчина хотел присоединиться к боевикам в Сирии. По словам помощника директора ФБР Уильяма Суини, Саидахметов планировал стать боевиком, а если бы это у него не получилось, "он был готов устроить бои на наших улицах, напав на полицейских и агентов ФБР в США" .

Радикальные настроения гражданин Казахстана проявлял с 2014 года, обсуждая с сообщником свою будущую поездку в Сирию. В феврале 2015 года в аэропорту казах получил от него 1,6 тысячи долларов на приобретение огнестрельного оружия в Сирии, но был арестован, когда хотел сесть на самолёт в Стамбул.

Отмечается, что после окончания срока заключения казаха ожидает депортация из Штатов.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.