США предупредили 180 стран о последствиях критики их решения по Иерусалиму

Постпред Штатов заявила, что президент Трамп попросил её составлять списки несогласных.

В ООН постоянный представитель США Никки Хейли разослала своим коллегам из более 180 стран письма, в которых предупредила о последствиях в случае, если они проголосуют за резолюцию, осуждающую решение Белого дома признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом сообщает Associated Press.

— Президент будет внимательно следить за голосованием и запросил, чтобы я сообщила ему, какие страны проголосуют против нас, — цитирует агентство письмо Хейли. — Мы примем к сведению каждый голос по этому вопросу.

Хейли при этом у себя в "твиттере" признала, что будет составлять списки тех, кто проголосует за резолюцию.

Напомним, инициатором заседания чрезвычайной специальной комиссии Генассамблеи ООН стали арабские страны. Ожидается, что на этой встрече и будет обсуждаться резолюция. Трамп принял решение о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим в начале декабря. Фактически это означает признание Иерусалима столицей страны, несмотря на спорный статус части этого города и палестинско-израильский конфликт в целом.