Гимнастка получила $1,25 млн за молчание о растлении экс-врачом сборной США

Девушка призналась, что он начал домогаться её в 13 лет и прекратил совершать эти действия только после завершения спортсменкой карьеры в 2016 году.

Чемпионка Олимпиады-2012 по гимнастике Маккайла Марони подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса. Спортсменка обвинила сборную США, где её заставили за $1,25 миллионов молчать о растлении экс-врачом команды Ларри Нассаром. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Гимнастка призналась, что ответчики — Национальный олимпийский комитет (НОК) США, сборная страны по гимнастике и Университет штата Мичиган, — воспользовались её тяжёлым моральным состоянием и нехваткой денег, поэтому спортсменка также была вынуждена поставить подпись под документом, где ей ставилось условие никому не рассказывать об домогательствах врача. В противном случае за разглашение этой информации в контракте был оговорен штраф, сумма которого составляла более 100 тысяч долларов. Сейчас 22-летняя Марони обратилась в суд с просьбой освободить её от соблюдения этого условия.

Американская гимнастка рассказала, что экс-врач сборной Ларри Нассар начал домогаться её, когда девушке было 13 лет, и прекратил это только после завершения Марони спортивной карьеры в 2016 году. Поэтому девушка потребовала компенсации нанесённого ей тяжёлого морального ущерба. При этом сумма компенсации не раскрывается.

Напомним, бывший врач сборной США по гимнастике, 54-летний Ларри Нассар, приговорён к 60 годам тюремного заключения за насильственные действия сексуального характера в отношении подопечных.