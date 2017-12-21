Виталий Веркеенко избран новым мэром Владивостока

Новым главой администрации Владивостока избрали генерального директора ООО "Технохолдинг Сумотори" Виталия Веркеенко. Как сообщает агентство ТАСС, за его кандидатуру проголосовали все 28 депутатов, присутствующих на заседании в городской Думе.

Во время своего выступления избранный мэр заявил, что хочет превратить Владивосток из города надежды в город мечты, а также — что администрации важно единство в развитии города.

Напомним, бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв, находящийся в СИЗО, добровольно сложил с себя полномочия 3 ноября.