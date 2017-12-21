Донбасс признан одним из самых заминированных регионов планеты

По данным ЮНИСЕФ, боеприпасы нередко становятся причиной смерти детей на линии соприкосновения.

Донбасс стал одним из самых заминированных регионов Земли. Оставленные в ходе боёв боеприпасы угрожают жизни и здоровью проживающих там 220 тысяч детей. Об этом говорится в сообщении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

— Восточная Украина стала одним из самых заминированных мест на свете, что подвергает угрозе 220 тысяч детей, которые проживают, играют и ходят в школу в районах, заполненных минами, неразорвавшимися боеприпасами и другими смертоносными последствиями войны, — отметили в фонде.

Его сотрудники призвали стороны конфликта прекратить противостояние, начать поиск и обезвреживание мин, восстановление разрушенных населённых пунктов.

В ЮНИСЕФ рассказали о данных, согласно которым на линии соприкосновения с начала года до ноября каждую неделю погибал ребёнок.

Ранее в США признали, что выдана лицензия на поставку оружия Украине.