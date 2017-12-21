Rammstein под балалайку. Немецкие музыканты поделились русским кавером

Немецкая группа Rammstein на своей странице в "Фейсбуке" опубликовала кавер-версию на свою песню Du Riechst So Gut в исполнении московского оркестра Russian Style Folkestra.

Немецкие музыканты в комментарии к видеоролику оставили подпись "Больше струн, чем в метал-группе".

На видео молодые музыканты исполняют известный хит Rammstein на балалайках, домрах, баяне, флейтах и даже пиле. Во время исполнения композиции можно даже услышать вставки из русской народной песни "Во поле берёза стояла".