Rammstein под балалайку. Немецкие музыканты поделились русским кавером

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Rammstein под балалайку. Немецкие музыканты поделились русским кавером

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Немецкая группа Rammstein на своей странице в "Фейсбуке" опубликовала кавер-версию на свою песню Du Riechst So Gut в исполнении московского оркестра Russian Style Folkestra.

Немецкие музыканты в комментарии к видеоролику оставили подпись "Больше струн, чем в метал-группе".

На видео молодые музыканты исполняют известный хит Rammstein на балалайках, домрах, баяне, флейтах и даже пиле. Во время исполнения композиции можно даже услышать вставки из русской народной песни "Во поле берёза стояла".

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