СМИ узнали о подготовке в США военного удара по Северной Корее

В качестве одного из вариантов предусматривается превентивное уничтожение испытательного полигона КНДР.

США разрабатывают план по нанесению удара по Северной Корее, целью которого будет прекращение её программы по развитию ядерного оружия. Об этом сообщили источники The Daily Telegraph.

По данным газеты, работа по подготовке к военному разрешению ситуации в последнее время усилена. Предусматривается в том числе нанесение удара по испытательной ракетной площадке.

Отмечается, что отбираются варианты, которые позволят "дать северокорейцам по носу" и показать, что США "не шутят".

Напомним, последнее испытание КНДР провела 29 ноября. Ракета взлетела на высоту почти тысячи 4,5 тысячи метров.