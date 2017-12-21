Эксперты США похвалили армию России за хорошую подготовку к войнам будущего

Они отметили, что главной "страховкой" Москвы остаётся её ядерный арсенал, которым можно ответить врагу или же просто пригрозить его применением.

В американском аналитическом центре Rand оценили способности России к военным действиям, в результате чего пришли к выводу, что в РФ делают ставку на развитие технологий и правильную тактику. Об этом сообщает издание National Interest.

Эксперты увидели главную задачу российской армии в защите своей страны, а не в стремлении к участию в вооружённых конфликтах. А в случае их возникновения Россия, как полагают исследователи, направит ракетный удар по вражеским авианосцам, военным базам и самолётам. Главной "страховкой" Москвы назван ядерный арсенал, которым в РФ могут адекватно ответить противнику или же пригрозить его применением.

Также эксперты отметили наличие у российской армии таких опытных подразделений, как десантники, но при этом заявили, что в стране ещё остались соединения, использующие устаревшее вооружение и укомплектованные солдатами-срочниками.