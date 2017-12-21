В Рязани жителей многоэтажек разбудил пылающий внедорожник – видео

Читайте также

В Рязани жителей многоэтажек разбудил пылающий внедорожник – видео

1

В Рязани жители домов по улице Пушкина проснулись из-за громких хлопков на улице. Причиной стал пылающий во дворе внедорожник. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×