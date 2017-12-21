Срок получения нового паспорта может сократиться до часа

Для этого людям надо заранее отправить заявление и фото в электронном виде через портал gosuslugi.ru.

Россияне смогут получить новый паспорт в течение часа после подачи документов в подразделение МВД или МФЦ, если заранее отправят заявление и фотографии в электронном виде через портал gosuslugi.ru. Об этом со ссылкой на новый регламент Министерства внутренних дел сообщают "Известия".

Также в два раза сократится ожидание паспорта, оформленного не по месту жительства, — с 60 до 30 дней. А при личной подаче заявления по месту жительства срок оформления документа остался таким же — не более 10 дней.

Впрочем, тем, кто ранее не имел паспорта, с документами на его получение всё равно надо будет идти в МВД или МФЦ. А вот заменить документ, к примеру, по возрасту или после смены фамилии, разрешается и с помощью портала госуслуг. Причём госпошлины можно оплатить на сайте gosuslugi.ru с 30-процентной скидкой. Их размер прежний: 300 рублей за выдачу паспорта и 1,5 тысячи рублей за оформление документа взамен утраченного или пришедшего в негодность.