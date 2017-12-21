Сахалин может отказать в трудоустройстве охранникам без российского паспорта

По мнению губернатора Сахалинской области, количество мигрантов, прибывающих в регион, должно сокращаться.

Власти Сахалина выступили с предложением запретить иностранным гражданам устраиваться на работу в охранные предприятия и на автостоянки. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Сахалинской области.

По словам главы региона Олега Кожемяко, для них приоритетом является трудоустройство россиян. Инициатор запрета заявил, что Сахалинская область — стратегически важная территория России, поэтому количество иностранных граждан, привлекаемых в регион, должно сокращаться.

Отмечается, что с прошлого года на Сахалине мигранты не могут производить хлебобулочные и кондитерские изделия, работать водителями автобусов и такси, а также трудиться в некоторых направлениях торговли и строительства. По данным регионального центра занятости населения, такие ограничения в отношении иностранцев поспособствовали росту трудоустройства граждан России.