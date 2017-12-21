Бред и сюрреализм. В Киеве жена "шпиона России" прокомментировала его задержание

Жена Станислава Ежова, чиновника из секретариата правительства Украины, назвала бредом его задержание по обвинению в шпионаже в пользу России.

— Могу сказать, что это какой-то бред и сюрреализм. Больше я бы не хотела ничего обсуждать, — сказала она в интервью изданию "Страна".

Напомним, Ежов был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины накануне прямо на рабочем месте. В ведомстве заявили, что он работал интересах России, якобы передавая ей информацию.

Сообщается, что жена Ежова — гражданка России, специалист по атомной энергетике и возобновляемых источниках энергии. У них дочь дошкольного возраста.