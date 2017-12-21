Apple может создать единый магазин приложений для iMac и iPhone

Одна из целей проекта — упростить работу создателей приложений, позволив им экономить время и ресурсы.

Американская компания к намерена объединить на одной площадке продажу приложений для своих компьютеров и мобильных устройств — iMac и iPhone. Разработчики смогут выпускать единые приложения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

Сейчас создатели приложений отдельно делают продукты для iOS и для macOS, что занимает много времени и ресурсов. Новый проект по унификации пока называется "Марципан".

Объединённая площадка для программ Apple может быть представлена летом 2018 года. Но компания ещё может и отказаться от такой идеи. Пока в "Яблоке" решили официально не комментировать информацию о проекте.