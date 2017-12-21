Приговорённый к 123 годам тюрьмы американец покончил с собой

Заключённый в 2016 году в попытке бегства от полицейских захватил в заложники четверых людей, среди которых была семилетняя девочка.

В США приговорённый к 123 годам лишения свободы за захват заложников преступник покончил с собой на следующий день после оглашения приговора. Об этом сообщает издание Baltimore Sun.

По данным издания, заключённого Джорджа Джонсона обнаружили мёртвым в камере. За день до этого его признали виновным в незаконном лишении свободы и преступной угрозе.

Отмечается, что следователи опознали автомобиль Джонсона, который разыскивался по делу об изнасиловании. Преследуемый полицейскими преступник решил укрыться в одном из кафе Burger King, захватив при этом в заложники находившуюся там маленькую девочку и трёх сотрудников заведения. Джонсон отпустил троих, покинув заведение с одним из захваченных.