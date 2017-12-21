Bosco решила убрать свой бренд с формы МОК из-за приостановки членства России

Глава российской компании Bosco Михаил Куснирович заявил, что принял решение об отзыве её бренда с формы Международного олимпийского комитета на Олимпиаде-2018.

— Я отзываю свой бренд с одежды до восстановления аккредитации ОКР в Международном олимпийском комитете, — приводит ТАСС его слова. — Если на церемонии закрытия Олимпиады ОКР будет полноправным членом, мы найдём техническую возможность вновь открыть наш логотип на форме МОК.

По словам Куснировича, заменить саму форму на играх в Пхёнчхане уже невозможно.

— Контракт реализуется 13 месяцев от разработки моделей до утверждения и пошива, всего нашу форму должны носить 600–700 человек, и у каждого почти 50 единиц одежды — от белья до горнолыжных костюмов, — пояснил глава компании.

Решение снять свой бренд объясняется приостановлением членства Олимпийского комитета России в МОК.