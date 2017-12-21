Эммануэль Макрон проведёт свой 40-летний юбилей на работе

Президент Франции Эммануэль Макрон встретит своё сорокалетие за работой. Свой день рождения он проведёт в Елисейском дворце и не планирует официального празднования.

Однако граждане Французской Республики всё же преподнесут своему президенту подарок. Рейтинг Макрона повысился на шесть процентов, а большая часть французов считает, что их лидер успешно справляется со своей работой.

Отмечается, что даже треть избирателей Национального фронта, голосовавших на выборах против Макрона, положительно оценивают нынешнего президента. Того же мнения придерживаются и 58% правоцентристов из партии "Республиканцы" и 62% социалистов.