Глава Минприроды: Введение раздельного сбора мусора займёт от 10 до 15 лет

По его мнению, для этого нужно заниматься созданием инфраструктуры и налаживать взаимодействие с населением.

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской выразил мнение, что на организацию системы раздельного сбора мусора в РФ может потребоваться от 10 до 15 лет. Об этом сообщают "Известия".

— Главный приоритет для нас — переработка отходов. Но начинать этот переход нужно было ещё в 1990-е годы, а мы начали в последние пять лет. Введение раздельного сбора мусора предполагает создание инфраструктуры и масштабной работы с населением, что потребует 10–15 лет, —сказал глава Минприроды.

По его мнению, создание мощностей по термической переработке поможет существенно уменьшить объём захоронения отходов в тех регионах, где сложилась критическая ситуация.

Также Донской отметил, что в районах постройки мусоросжигательных заводов для жителей могут ввести льготы, например, на электричество, ЖКХ. При этом он привёл пример Японии, где "электроэнергия с таких заводов напрямую бесплатно подаётся на объекты, находящиеся рядом".