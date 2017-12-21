Заблокированным в шахте новокузнецким горнякам передали одеяла, воду и еду

Заблокированными остаются трое работников шахты. По последним данным, никто из них не пострадал при обвале.

В Новокузнецке из-за обвала породы на шахте "Есаульская" работники оказались заблокированы в забое. Сотрудники МЧС смогли передать шахтёрам тёплые вещи, продукты и воду.

— Пробурили три скважины, через которые передали одеяла, питьё, еду. Спасательные работы продолжаются, — приводит агентство "Интерфакс" слова представителя службы спасения.

По предварительной информации, длина обвала составляет около 10 метров. Всего в забое находилось почти 100 человек. Как сообщили спасатели, никто из заблокированных горняков не пострадал.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента. Отмечается, что этим летом Ростехнадзор обнаружил на шахте "Есаульская" неисправности в работе некоторых систем шахты, а также другие различные нарушения промышленной безопасности.