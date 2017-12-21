"Сначала собака". Рогозин ответил критикам эксперимента с "утоплением" таксы

По словам вице-премьера правительства, всё делается для создания технологий спасения людей.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин ответил пользователям соцсетей, возмутившимся видео, где он показывает сербскому президенту Александру Вучичу разработку российских учёных — проект жидкостного дыхания.

На видео показано, как учёные берут собаку и помещают её вниз головой в сосуд с жидкостью, которая сильно насыщена кислородом. В итоге эксперимент закончился удачно и такса осталась жива после погружения в новую среду. Но некоторые увидели в этом видео "ад для животного", о чём охотно делились в комментариях.

На своей странице в сети Facebooк вице-премьер отметил, что Вучич попросил "показать ему некоторые разработки Фонда перспективных исследований".

"В журнале "Техника молодёжи" в 70-е писали об этой разработке, в ней также таксу использовали в качестве примера. Вы ничего нового не придумали, похоже на имитацию работы", — написал пользователь Рогозину. На что вице-премьер лаконично ответил, что "в фильме "Терминатор" тоже показывали робота".

Впрочем, некоторые пользователи соцсети и вовсе предложили Рогозину самому поучаствовать в эксперименте, написав : "На себе пусть тренируются, а не на собаке".

— Сначала собака, потом ещё более сложный организм. Всё делается для создания технологий спасения людей. Чтобы таких трагедий, как гибель АПЛ "Курск", больше не было, — написал Рогозин в ответ.