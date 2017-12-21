В Восточном военном округе начали тренировку войск с применением спутников

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В Восточном военном округе начали тренировку войск с применением спутников

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Фото: ©РИА Новости/Игорь Зарембо

В Восточном военном округе более полутора тысяч военнослужащих задействованы в тренировке войск связи. При этом применяются геостационарные спутники.

— Военнослужащие войск связи округа осваивают потенциал современных аппаратных комплексов связи, — говорится в сообщении ВВО.

Военные отработают развёртывание сетей цифровой связи, обеспечение ею разных звеньев управления войсками. Станции "Ливень-УВ", которые применяются при этом, оснащены системой навигации ГЛОНАСС. Она сама наводится на спутник.

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