В Восточном военном округе начали тренировку войск с применением спутников

В Восточном военном округе более полутора тысяч военнослужащих задействованы в тренировке войск связи. При этом применяются геостационарные спутники.
— Военнослужащие войск связи округа осваивают потенциал современных аппаратных комплексов связи, — говорится в сообщении ВВО.
Военные отработают развёртывание сетей цифровой связи, обеспечение ею разных звеньев управления войсками. Станции "Ливень-УВ", которые применяются при этом, оснащены системой навигации ГЛОНАСС. Она сама наводится на спутник.
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