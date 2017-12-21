Хлои Кардашьян подтвердила слухи о беременности и показала живот

Отцом будущего ребёнка стал канадский баскетболист Тристан Томпсон, с которым Хлои состоит в отношениях с 2016 года.

Американская модель и участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Хлои Кардашьян рассказала о том, что беременна. Фотографию своего округлившегося живота Хлои опубликовала у себя на странице в Instagram.

— Сбылась моя величайшая мечта! У нас родится ребёнок! Я очень ждала этого, но у Бога был свой план. Я до сих пор не могу поверить, что от нашей любви появилась жизнь. Тристан, спасибо, что любишь меня, спасибо, что относишься ко мне как королеве, — написала Кардашьян.

Это первый ребёнок Хлои Кардашьн и её возлюбленного, канадского баскетболиста Тристана Томпсона. Пара находится в отношениях с 2016 года. На фото можно заметить, как рука Томпсона обнимает живот Хлои. На своей странице в "Твиттере" светская львица поблагодарила своих фанатов за поздравления по поводу её беременности.

Пол будущего ребёнка пока не называется.